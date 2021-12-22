ТАСС: Более 40% россиян предпочитают совершать покупки не в онлайн, а в традиционных магазинах

Количество потребителей, посещающих торговые центры, увеличилось во всех возрастных категориях. Покупая что-либо, 70% россиян ориентируются прежде всего на цены.
2021-12-22T10:35:05+03:00
2021-12-22T10:57:54+03:00
https://echo.msk.ru/news/2955720-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3586930.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:35, 22 декабря 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Интервью Дарьи Навальной журналу Spiegel (на английском языке) «Я чувствовала злость, непонимание. Тот факт, что они слепо следуют приказу убить человека только потому, что он не согласен с тем, как работает наше государство, показывает, что Путин боится моего отца. И что мой отец делает что-то правильно»...