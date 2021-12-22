В Москве, по данным МВД, задержали подозреваемых в избиении фигуриста Дмитрия Соловьева

Ими оказались двое восемнадцатилетних подростков.

Участников драки по горячим следам поймали и доставили в отделение полиции. Один из них, как сказала фигуристка Татьяна Навка, занимается боевым видом спорта.

Олимпийская чемпионка призвала лишить его всех наград.

Дмитрий Соловьев с черепно-мозговой травмой доставлен в Боткинкую больницу. Он находится в нейрохирургическом отделении, врачи оценивают его состояние как среднетяжелое. Накануне стало известно, что около одного из караоке-клубов в Москве произошел конфликт.

В интернете появились кадры с места происшествия. На них видно, что фигурист толкнул оппонента в грудь, реагируя на оскорбления в адрес своей гражданской супруги. После чего, по словам девушки, в драку включился еще один человек. Она утверждает, что после того, как Дмитрий Соловьев упал, его начали избивать ногами, он сильно ударился затылком о дверь заведения. Девушка называет произошедшее не дракой, а избиением.

Дмитрий Соловьев – многократный чемпион России в танцах на льду, Олимпийский чемпион игр в Сочи. Спортсмен также является участником шоу «Ледниковый период».