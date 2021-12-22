Дочернее предприятие «Ростеха» сообщило о пропаже 10 самолетов

Стоимость бортов составила почти 170 миллионов рублей, утверждают в компании «Технология», которая является структурой «Ростеха». Девять самолетов Т-500 должны были находиться на территории Казанского авиазавода имени Горбунова, однако их там не оказалось. Неизвестно где находится и десятый, выставочный образец.

Обнаружили пропажу около полутора недель назад, рассказал газете РБК заместитель генерального директора «Технологии» Алексей Будыкин. По его словам, сельскохозяйственная техника была под арестом в рамках сводного исполнительного производства по взысканию задолженности с компании-поставщика.

Будыкин уточнил, что организация уже подняла вопрос о возбуждении уголовного дела по факту незаконных действий в отношении имущества. В пресс-службе «Ростеха» РБК рассказали, что знают о сложившейся ситуации и готовы оказать помощь в расследовании.

В управлении Федеральной службы судебных приставов Татарстана уточнили, что уже ведется доследственная проверка по признакам преступления о растрате. По итогам будет вынесено процессуальное решение.

Компания-поставщик самолетов комментировать ситуацию РБК отказалась.