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12:02, 22 декабря 2021

Задержан ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров

Есть сведения, что его доставили в Москву.

Ильшата Гафурова подозревают в причастности к заказному убийству, которое было совершено еще в конце прошлого века, сообщает со ссылкой на источники интернет-издание «БИЗНЕС Online». По данным телеграм-канала Mash, Гафуров был связан с преступной группировкой «29-й комплекс», один из лидеров которой дал показания против ректора.

При этом собеседники СМИ приводят и альтернативную версию: Гафурова задержали по подозрению в коррупции федерального масштаба. Силовые структуры официально информацию пока не комментировали. Представитель пресс-службы Казанского федерального университета в разговоре с «Эхом» отказался подтвердить или опровергнуть новость, попросив прислать письменный запрос.

По данным СМИ, ректор не вышел сегодня на работу. Близкие к нему сотрудники университета утверждают, что он заболел.

Ректор КФУ возглавляет вуз уже больше десяти лет. Он также является депутатом регионального парламента от партии «Единая Россия». По данным «Новой газеты», Ильшата Гафурова задержали сотрудники ФСБ. Сразу из аэропорта Домодедово ректора планируют доставить в Басманный суд Москвы для избрания меры пресечения.



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