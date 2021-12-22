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10:14, 22 декабря 2021

По меньшей мере 22 человека пострадали при сходе с путей поезда в метро Тегерана

Об этом сообщает РИА, с ссылкой на местные СМИ.
Tasnim.
По информации ТАСС, произошло столкновение двух поездов в метрополитене. Как сообщило агентство Фарс, инцидент зарегистрирован в
районе Читгар.


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