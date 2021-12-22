Суд в Москве должен огласить приговор фигурантам дела о контрабанде кокаина из Аргентины в Россию

На скамье подсудимых четыре человека. Среди них предполагаемый организатор поставок Андрей Ковальчук и бывший завхоз посольства России в Аргентине Али Абянов.

Гособвинение запросило для них от 15 до 19 лет колонии строгого режима и крупные штрафы. Обвиняемые свою вину отрицают.

Проживающий в Буэнос-Айресе экономист Максим Миронов ранее говорил «Эху Москвы», что Аргентина сделала все для раскрытия преступной схемы. Он считает, что ответственность за контрабанду кокаина лежит прежде всего на России.



В 2018-м году в здании школы российского посольства в Буэнос-Айресе было найдено 12 чемоданов с кокаином.

