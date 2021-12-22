Ведомости: Минфин предлагает повысить в четыре раза лимит выплат по ОСАГО пострадавшим в авариях

Выплаты за ущерб жизни и здоровью по системе обязательного страхования автогражданской ответственности по предложению Минфина могут вырасти с 500 тысяч до 2 миллионов рублей. Таким образом, планируется уравнять сумму максимального покрытия по автострахованию с другими видами аналогичных полисов.

Сейчас пострадавшему в аварии, с общественным транспортом, например, с автобусом, выплачивается до двух миллионов, а с обычным автомобилем – лишь полмиллиона рублей. Кроме того, страховщикам запретят учитывать износ пострадавшего автомобиля при расчете выплат на ремонт.

Однако ряд представителей страховых компаний сказали «Ведомостям», что опасаются увеличения числа тех, кто будет чинить машину за счет полиса. Как отмечает издание, средняя цена ОСАГО не меняется почти четыре года и составляет 5 тысяч 551 рубль. Страховщики говорят, что, если законопроект примут, то цена увеличится примерно на тысячу рублей.

В Минфине отметили, что документ будет подготовлен в 2022 году. В ведомтсве отметили, что выгоды реформы гораздо выше эффекта изменения цены полиса.

Вице-президент национального автомобильного союза, член общественного совета ГУВД Москвы Антон Шапорин сказал нам, что эту меру можно принять и без повышения цен на ОСАГО на счет внутренних резервов системы.

Отмену расчета износа автомобиля при компенсации автоэксперт считает совершенно справедливым.