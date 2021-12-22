Мосгорсуд рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста бывшему министру Открытого правительства Михаилу Абызову

Против Михаила Абызова возбуждено сразу три уголовных дела: о хищении, незаконной предпринимательской деятельности и организации преступной группы.

В конце октября 2020 года суд в Москве по иску Генпрокуратуры взыскал с Абызова и пяти иностранных компаний более 30 миллиардов рублей – это рекордная сумма в системе российского судопроизводства.

Бывший министр Открытого правительства был задержан в Москве два года назад по обвинению в крупном мошенничестве и создании организованного преступного сообщества. Ему инкриминируется причастность к выводу из страны похищенных 4 миллиардов рублей.

Ранее агентство «Интерфакс» со ссылкой на источники писало, что Абызова, который после ухода с госслужбы большую часть времени проводил за границей, выманили на родину оперативники. Однако адвокат обвиняемого утверждает, что экс-министр за рубеж выезжал только на короткие сроки, а новости назвал ложью.

Михаилу Абызову может грозить до 15 лет тюрьмы.

Адвокат Михаила Абызова Юлий Тай рассчитывает на изменение меры пресечения своему подзащитному. Об этом он рассказал «Эху Москвы».

Михаил Абызов находится в СИЗО с марта 2019 года. Против него возбуждены три уголовных дела: о хищении четырех миллиардов рублей у поставщиков энергии в Сибири, незаконной предпринимательской деятельности и отмывании преступных доходов. Помимо Михаила Абызова фигурантами дела являются еще 11 человек.