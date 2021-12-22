В США военные медики направлены в больницы, которые не справляются с большим количеством инфицированных коронавирусом

Президент Джо Байден обратился к американцам и рассказал о новых мерах своей администрации по борьбе с распространением нового штамма «омикрон».

«Это не март 2020-го. 200 млн человек вакцинированы — мы готовы и знаем что делать» — президент США Джо Байден успокоил американцев и развеял опасения по поводу возможности введения новых локдаунов в связи с распространением Омикрона.

В своем обращении из Белого дома Байден распорядился подготовить 1000 военных медиков, готовых помогать переполненным больницам там где это будет необходимо.

Президент США объявил о новых пунктах вакцинации и тестирования и сообщил, что администрация закупает 500 миллионов экспресс-тестов на Covid-19 для бесплатного распространения среди населения. Необходимости введения новых локдаунов нет, подчеркнул американский президент.

В своем обращении Байден отметил, что бывший президент США Дональд Трамп ревакцинировался — о чем Трамп сам сообщил своим сторонникам два дня назад (под неодобрительные крики толпы), и что благодаря предыдущей администрации и научного сообществу Америка стала одной из первых стран, получивших вакцину от коронавируса.

По данным ВОЗ, штамм «омикрон» выявлен более чем в ста странах.