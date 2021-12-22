Прокуратура Нидерландов сегодня может назвать предполагаемые сроки наказания обвиняемых по делу о сбитом самолете MH17

Ожидается, что сегодня обвинение представит свое заключение в отношении четырех фигурантов, подозреваемых в причастности к крушению «Боинга», которых считает виновными в убийстве. Это один из лидеров ополчения Донбасса Игорь Гиркин, его заместитель Сергей Дубинский, помощник Олег Пулатов и полевой командир Леонид Харченко.

Следствие считает, что они применили ракетно-зенитный комплекс «Бук», пытаясь сбить украинский военный самолет, а не пассажирский. Малазийский «Боинг» разбился 17 июля 2014 года на территории под Донецком. На борту находились почти 300 человек, все они погибли.

Киев и Москва обменивались взаимными обвинениями в причастности к случившемуся. В МИД России отмечали, что к катастрофе привело решение не закрывать воздушное пространство над территориями вооруженного конфликта. Украинские власти подчеркивали, что ополченцы могли получить ракетно-зенитный комплекс от российских военных.

Процесс по делу о крушении самолета начался в Нидерландах 9 марта прошлого года. Все четверых обвиняемых по делу судят заочно.

В суде ранее сообщали, что приговор о сбитом «Боинге» могут огласить не раньше конца следующего года.