Несколько тысяч человек приняли участие в митинге в Тбилиси с требованием освободить Михаила Саакашвили

Свою акцию оппозиция приурочила ко дню рождения политика, который отмечался накануне. У здания грузинского парламента в центре Тбилиси, как пишет агентство «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ, собралось около 2 тысяч человек.

Это, в том числе, сторонники оппозиционной партии «Единое национальное движение», основанной Саакашвили. Они считают, что в Грузии продолжается кризис, и выход из него — освобождение бывшего лидера республики, а также досрочные парламентские выборы. Митингующие держали в руках флаги Грузии и Украины, а также плакаты с надписями «Свободу* Мише!».

Лидеры партии «Единое национальное движение», в свою очередь, решили объявить голодовку. По словам руководителя политической силы Никанора Мелии, к ней готовы присоединиться свыше 300 человек — сама акция, как ожидается, будет проходить на территории главного офиса партии в Тбилиси. Там уже устанавливаются палатки.

Протесты сторонников Саакашвили в Грузии проходят уже несколько месяцев после того, как политика, вернувшегося в страну с Украины, арестовали как фигуранта нескольких уголовных дел. Сам он свою вину не признает и преследование считает политическим.

* Радио Свобода - СМИ, признанное иностранным агентом.