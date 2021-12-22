В Госдуме проведут третье чтение закона об отмене обязательного техосмотра автомобилей и мотоциклов для физлиц

Как ожидается, закон начнет работать уже с января будущего года, сообщил в своем Telegram-канале спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

По его словам, инициатива коснется владельцев почти 50 миллионов транспортных средств, сделав, как он выразился, жизнь проще для владельцев. Отмечается, что поправки в законодательства сделают невозможным выписывание штрафа за отсутствие диагностической карты.

Вместе с тем, согласно доработанному положению, инспекторы на дороге получат право проводить проверки автомобилей при наличии визуальных неисправностей. Обязательным техосмотр останется в случае постановки на учет в ГАИ и смене владельца авто.

Речь идет о транспорте, который был выпущен с конвейера более 4 лет назад. Пройти техосмотр придется и тем автолюбителя, которые решат внести изменения в конструкцию своего транспортного средства.

Как ожидается, во втором чтении будет рассмотрен и закон о введении уголовной ответственности за опасное вождение на дорогах — по нему можно будет отправиться в колонию за значительное превышение скорости, даже если оно не привело к ДТП.