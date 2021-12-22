ESPN: НХЛ в течение суток объявит о неучастии своих спортсменов в пекинской олимпиаде из-за ковида

Об этом передает со ссылкой на источники американский спортивный канал ESPN.

По другим данным, это произойдет в течение недели. По регламенту, НХЛ имеет право сделать это без штрафа не позднее 10-го января.

Среди игроков НХЛ, которые могут лишиться шанса выступить на Зимней олимпиаде в этом случае — россияне Александр Овечкин, Артемий Панарин и Андрей Василевский.

Игры намечены на 4–20 февраля. Ранее США, Британия, Канада и Австралия объявили о дипломатическом бойкоте Олимпиады из-за нарушения прав человека в Китае.