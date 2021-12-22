Российская картина «Разжимая кулаки» не вошла в финальный список претендентов на кинопремию «Оскар» 2022 года

Американская киноакадемия не включила в короткий список номинаций на премию Оскар в категории Лучший иностранный фильм победителя Каннского фестиваля этого года франко-бельгийский боди-хоррор «Титан», получивший золотую пальмовую ветвь.

Не вошла в шортлист и драма российского режиссера Киры Коваленко Разжимая кулаки.

В категории лучшая оригинальная песня в шортлист конечно же попала Билли Айлиш с последним Джеймсом Бондом «Не время умирать», а также Бейонсе за песню к спортивной драме Король Ричард и Джей-Зи за трек к сериалу Netflix «Тем сильнее падать» — если оба в итоге будут номинированы на Оскар, то это станет первым случаем в истории киноакадемии, когда муж и жена будут соревноваться за статуэтку в одной категории.

Лидерами объявленных шортлистов в десяти категориях стали Не время умирать (лучшая песня, лучшая музыка, лучшие визуальные эффекты, лучший грим и лучший звук) и «Дюна» Дени Вильнева — по таким же категориям, кроме лучшей песни.

Окончательный список претендентов на премию «Оскар» будет представлен 8-го февраля. Церемония вручения «Оскара» намечена на 27 марта.