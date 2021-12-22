Видеохостинг Youtube заблокировал видео с академиками РАН о новом штамме коронавируса «омикрон»

Речь идет о выпуске передачи «Посоветуйте, доктор» на «Радио России». В нем приняли участие вирусолог, член-корреспондент РАН Петр Чумаков, завлабораторией вирусологии в Новосибирском госуниверситете Сергей Нетесов и академик РАН Виталий Зверев.

Они обсуждали версию об искусственном происхождении нового штамма. И хотя большинство участников дискуссии с ней не согласились, сайт посчитал запись распространением дезинформации о пандемии.

В присланном уведомлении, как рассказала сайту РБК ведущая программы Ольга Копылова, говорилось, что при повторном нарушении Youtube закроет этот канал на своем сайте.

Ранее российские власти грозили видеохостингу блокировкой из-за ограничений против канала RT.