Певица Земфира выступит с сольными концертами впервые за 5 лет

Билеты на шоу 24 и 26 февраля, предпродажа которых открылась накануне, раскупили за несколько часов.

Последний раз Земфира выходила на сцену, если не считать закрытых частных мероприятий, в сентябре 2020-го в рамках Гран-при России «Формулы-1». В августе 2021-го она написала в соцсетях, что пандемия уничтожила ее профессию, что она больше не верит в концертную индустрию, а смысла в онлайн-выступлениях она не видит. Сейчас эта запись удалена.