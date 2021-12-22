Это данные сервиса Downdetector. Прежде всего сообщения приходят из Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. Они касаются в основном доступа к сайту «Вконтакте», в меньшей степени – работы его мобильного приложения.
В пресс-службе соцсети пока ситуацию и ее причины никак не комментируют.
Более 10000 пользователей соцсети «Вконтакте» сообщают о сбоях,
Это данные сервиса Downdetector. Прежде всего сообщения приходят из Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. Они касаются в основном доступа к сайту «Вконтакте», в меньшей степени – работы его мобильного приложения.