Двое модераторов чеченского оппозиционного телеграм-канала объявили голодовку в СИЗО

Об этом пишет интернет-издание The Insider* со ссылкой на пресс-службу Кризисной группы «СК SOS». Салех Магамадов и Исмаил Исаев начали голодать в знак протеста против отказа суда передать их дело на рассмотрение в другой регион.

В феврале их насильно вывезли в Чечню из Нижнего Новгорода. По версии чеченских следователей, они поддерживали боевиков, передавая им продукты. Уже под арестом они заявили об угрозах и избиениях из-за их сексуальной ориентации. Правозащитный центр «Мемориал*» признал их политзаключенными.

Издание The Insider* и центр «Мемориал*» российские власти считают иностранными агентами.

* The Insider - СМИ, признанное иностранным агентом. "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.