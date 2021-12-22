Об этом пишет интернет-издание The Insider* со ссылкой на пресс-службу Кризисной группы «СК SOS». Салех Магамадов и Исмаил Исаев начали голодать в знак протеста против отказа суда передать их дело на рассмотрение в другой регион.
В феврале их насильно вывезли в Чечню из Нижнего Новгорода. По версии чеченских следователей, они поддерживали боевиков, передавая им продукты. Уже под арестом они заявили об угрозах и избиениях из-за их сексуальной ориентации. Правозащитный центр «Мемориал*» признал их политзаключенными.
Издание The Insider* и центр «Мемориал*» российские власти считают иностранными агентами.
Двое модераторов чеченского оппозиционного телеграм-канала объявили голодовку в СИЗО
Об этом пишет интернет-издание The Insider* со ссылкой на пресс-службу Кризисной группы «СК SOS». Салех Магамадов и Исмаил Исаев начали голодать в знак протеста против отказа суда передать их дело на рассмотрение в другой регион.