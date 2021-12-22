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01:03, 22 декабря 2021

Цены на газ в Европе обновили исторический максимум

Стоимость тысячи кубометров на распределительном центре в Нидерландах впервые превысила $2000 и приближалась вплотную к $2200, после чего последовала небольшая коррекция вниз.
Таким образом, только за последнюю торговую сессию цена выросла более чем на 20%. Котировки толкают вверх новости о прекращении прокачки через газопровод «Ямал-Европа», а также о грядущем похолодании в целом ряде европейских стран.


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