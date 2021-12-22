Reuters: Санкции против России в случае ее вторжения на Украину могут затронуть поставки смартфонов

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на представителя администрации президента США Джо Байдена. Помимо этого, изучаются варианты ограничить экспорт в Россию запчастей для автомобилей и самолетов, а также материалов из других секторов. Перед этим Вашингтон планирует консультации с ключевыми партнерами в Европе и Азии.

Все это рассматривается как дополнение к экономическим санкциям (ранее агентство Bloomberg и газета The Wall Street Journal сообщали, что среди вариантов таких мер – ограничения на финансирование российского госдолга, конвертацию рубля в иностранные валюты и отключение России от международной системы межбанковских платежей SWIFT).