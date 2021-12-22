Мэр столицы Сергей Собянин сегодня выступит в Мосгордуме с отчетом о деятельности городского правительства

Каждой фракции необходимо будет выбрать по три вопроса для мэра. При этом в этом году в МГД увеличилось количество депутатов, которые не включены ни в одну фракцию из-за того, что двое депутатов вышли из КПРФ. Согласно регламенту, такие парламентарии не смогут представить свои вопросы. Справедливоросы планируют спросить у Собянина про уничтожение зеленых насаждений, про непродуманность обновленных маршрутов транспорта, а также про риски, с которыми сопряжено введение системы распознавания лиц в метро. В свою очередь депутаты от «Яблока» планируют затронуть вопрос о введении моратория на коммерческую застройку, которая, по мнению их избирателей, портит исторические виды столицы. «Единая Россия» спросит у Собянина, как Москва справляется с пандемией. Между тем КПРФ собирается выступить против QR-кодов, а также поинтересуется, как изменился коечный фонд в Москве в связи с пандемией. Мэр, в свою очередь, расскажет депутата о бюджете столицы, об основных статьях расходов и доходов.

Встреча пройдет в очном формате. В прошлом году Собянин выступал перед депутатами онлайн из-за коронавирусных ограничений.