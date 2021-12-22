Столичный суд огласит приговор фигурантам дела о контрабанде кокаина из Аргентины в Россию

Гособвинение запросило от 15 до 19 лет колонии строгого режима, а также штрафы боле полутора миллионов рублей для подсудимых. Обвиняемыми проходят 4 человека: потенциальный организатор поставок Андрей Ковальчук, бывший завхоз посольства России в Аргентине Али Абянов, а также получатели поставки запрещенного вещества Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов.

Всех их обвиняют в покушении на контрабанду наркотиков. Напомню, в феврале 2018 года в здании школы российского посольства в Буэнос-Айресе были найдены 12 чемоданов с кокаином. Следствие полагает, что наркотики планировалось отправить в Россию. В общей сложности вес партии составил более 360 килограммов.

Обвиняемые свою вину отрицают, а их защита настаивает на том, чтобы суд вынес оправдательный приговор.

Как ожидается, оглашение приговора начнется в 15 часов по Москве.