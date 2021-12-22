Минюст в четвертый раз потребовало от адвокатской палаты Петербурга лишить статуса адвоката Ивана Павлова

Министерство юстиции в четвертый раз потребовало от адвокатской палаты Петербурга лишить статуса адвоката Ивана Павлова*. На тот раз ведомство сослалось на его уголовное дело и признание правозащитника «иностранным агентом». В жалобе говорится, что этот статус может прямо или косвенно отразиться на положении его доверителей.

При этом, в опубликованном адвокатом документе говорится, что Следственный комитет возбудил против него дело о госизмене. Однако в интервью «Эху Москвы» Павлов предположил, что чиновники допустили ошибку.

Иван Павлов* добавил, что не видит ни одного основания для обвинения его в госизмене.

Напомним, 27-го апреля в отношении Павлова было возбуждено дело о разглашении данных следствия по делу его подзащитного, журналиста Ивана Сафронова, которого обвиняют в госизмене.

Иван Павлов* включен в реестр СМИ-иноагентов.

* Иван Павлов - физлицо, признанное иностранным агентом.