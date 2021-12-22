В Нидерландах сочли попадание ракеты установки «Бук» единственной причиной крушения «Боинга» в небе над Украиной

Прокуратура Нидерландов сочла попадание ракеты установки «Бук» единственной причиной крушения «Боинга» в небе над Украиной. Такое заявление было сделано в ходе очередного дня слушания дела о сбитом малазийском лайнере в Окружном суде Гааги.

Прокурор, который уже два дня зачитывает обвинительный акт, сообщил, что расследование не выявило никаких следов, указывающих на то, что при крушении рейса MH17 было использовано другое оружие. Помимо этого представитель стороны обвинения сказал, что в деле есть слова двух свидетелей, которые, как утверждается, видели запуск ракеты из зенитного ракетного комплекса «Бук» в день трагедии. При этом прокурор уверяет, что доказательства в деле имеют большее значение, чем показания очевидцев.

В понедельник же была зачитана часть обвинительного акта, в котором ответственность за крушение «Боинга» возлагается на бывшего министра обороны самопровозглашенной ДНР Игоря Гиркина, известного как Стрелков, и троих его подчиненных Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко. При этом прокуратура предположила, что целью сепаратистов был украинский военный самолет, однако это, как считают в ведомстве, не освобождает фигурантов дела от обвинений в убийстве почти 300 человек. Сегодня, как ожидается, прокуроры затребуют сроки для них: наказание может быть вплоть до пожизненного заключения. При этом ни один из обвиняемых в суде не присутствует.

Международная следственная группа ранее пришла к выводу, что малазийский «Боинг» был сбит в июле 2014 года из установки «Бук», принадлежавшей воинской части под Курском. Москва при этом свою причастность отрицает и оспаривает выводы стороны обвинения.