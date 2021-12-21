Первый случай смерти от омикрон-штамма коронавируса зафиксировали в Израиле

В больнице городе Беэр-Шева на юге страны скончался 65-летний пациент, сообщается на сайте государственной радиовещательной корпорации Kan. Отмечается, что он был привит, однако с момента вакцинации прошло более полугода. Кроме того, помимо ковида у него были и другие заболевания. По данным Минздрава, новым вариантом коронавируса в стране болеет свыше 340 человек, 170 новых случаев выявлены за последние сутки.