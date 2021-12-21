Первый случай смерти от омикрон-штамма коронавируса зафиксировали в Израиле

В больнице городе Беэр-Шева на юге страны скончался 65-летний пациент, сообщается на сайте государственной радиовещательной корпорации Kan. Отмечается, что он был привит, однако с момента вакцинации прошло более полугода. Кроме того, помимо ковида у него были и другие заболевания. По данным Минздрава, новым вариантом коронавируса в стране болеет свыше 340 человек, 170 новых случаев выявлены за последние сутки.
2021-12-21T23:04:24+03:00
2021-12-21T23:04:24+03:00
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23:04, 21 декабря 2021
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