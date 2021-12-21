Почти 11 часов потребовалось для ликвидации крупного пожара в гипермаркете «Лента» в Томске

Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 11 утра по московскому времени. Из здания эвакуировали около 200 человек, информации о пострадавших не поступало. Площадь возгорания составила 3,5 тыс. кв. м. У здания частично обрушилась кровля. Пресс-служба «Ленты» сообщала, что причиной пожара стал умышленный поджог. Предполагаемый виновник задержан. Позже в полиции уточнили, что подозреваемый — мужчина 1988 года рождения. Причины своего поступка он внятно пояснить не смог.

