«Газпром» ожидает, что в ближайшие два года стоимость газа будет постепенно снижаться, но останется выше доковидных уровней. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на руководство холдинга. Ранее сегодня цена газа в Европе в ходе биржевых торгов побила очередной исторический рекорд, вплотную приблизившись 2200 долларам за 1 тысячу кубометров. По мнению экспертов, к этому привело сокращение прокачки через газопровод Ямал — Европа и сведения о том, что ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2» не ожидается раньше второй половины будущего года.

Между тем, партии коалиционного правительства ФРГ разошлись во мнении о газопроводе «Северный поток 2».

Ввиду напряженности, возникшей в связи с концентрацией российских войск вблизи Украины, министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок подчеркнула важность «вопросов безопасности». Политик от «Союза 90-х/Зеленые» заявила, что газопровод не может быть допущен к эксплуатации, поскольку он «не выполняет европейских энергетических законов». Ее соратник по партии и министр экономики Роберт Хабек констатировал, что в случае нападения России на Украину не может быть никаких запретов на возможные варианты в отношении газопровода.

На саммите Евросоюза социал-демократический канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал «Северный поток 2» проектом частной промышленности. Однако представительница министра экономики Роберта Хабека назвала «Северный поток 2» проектом с геополитической подоплекой.

Кандидат в председатели партии «Зеленых» Омид Нурипур заявил, что ввиду угрозы ввода российских войск в Украину нельзя рисковать расколом Европы из-за ископаемых источников энергии.

Однако коалиционный договор не дает «Союзу 90-х/Зеленые» никакой возможности для конкретных требований. В нем записано лишь, что «в отношении энергетических проектов и в Германии действует европейское право».

Социал-демократическая партия Германии и «Союз 90-х/Зеленые» всегда придерживались различных взглядов на поставки газа из России. Уже перед выборами в бундестаг лидеры «зеленых» требовали прекращения строительства газопровода.