Билеты на два сольных концерта певицы Земфиры в Москве были распроданы за шесть часов

Об этом сообщили агентству ТАСС в пресс-службе сервиса «Яндекс.Музыка». Ранее сегодня Земфира написала в «Фейсбуке», что выступит 24 и 26 февраля в клубе Music Media Dome.

Последний сольный концерт исполнительницы в Москве состоялся в декабре 2016 года.