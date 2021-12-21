Об этом сообщили агентству ТАСС в пресс-службе сервиса «Яндекс.Музыка». Ранее сегодня Земфира написала в «Фейсбуке», что выступит 24 и 26 февраля в клубе Music Media Dome.
Последний сольный концерт исполнительницы в Москве состоялся в декабре 2016 года.
Билеты на два сольных концерта певицы Земфиры в Москве были распроданы за шесть часов
Об этом сообщили агентству ТАСС в пресс-службе сервиса «Яндекс.Музыка». Ранее сегодня Земфира написала в «Фейсбуке», что выступит 24 и 26 февраля в клубе Music Media Dome.