Премьер-министр Великобритании заявил, что не будет вводить в Англии новые ограничения из-за коронавируса до Рождества

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не будет вводить в Англии новые ограничения из-за коронавируса до Рождества: «Нет никаких сомнений в том, что Омикрон продолжает распространяться большой скоростью. Ситуация остается крайне сложной. Поэтому мы не можем исключать никаких дальнейших введения мер после Рождества, и мы будем постоянно следить за статистикой. Мы сделаем все возможное, чтобы защитить здоровье наших граждан».

Раннее власти Великобритании сообщали о рекордном количестве случаев заболевания коронавирусом за последнюю неделю. Число госпитализаций также растет.