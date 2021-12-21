16 миллиардов рублей выделит администрация Петербурга на поддержку бизнеса, который пострадал от осеннего локдауна

По данным Смольного в период с 30 октября по 7 ноября убытки понесли почти 40 тысяч компаний.



Всего в очередном списке мер поддержки бизнеса и некоммерческих организаций около десятка пунктов. Например, малые и средние предприятия из сферы туризма освободят в этом году и уменьшат в следующем налог на имущество, а также земельный и транспортный налоги. Социально ориентированным НКО в следующем году дадут субсидии на организацию экскурсионных поездок для школьников. Налог на имущество, которое используют организации культуры и искусства, образования, физкультуры, спорта, здравоохранения уменьшат в следующем году наполовину. Предприятиям общественного питания на фуд-кортах дадут субсидии на выплату заработной платы. Кроме того, компании из пострадавших отраслей получат полугодовую отсрочку по погашению основного долга по льготным микрозаймам, которые выдавал Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса. Не забыли в Смольном и о постоянных расходах предпринимателей. Поставщикам ресурсов порекомендовали предоставить отсрочку платежей за воду и тепловую энергию, приостановить до конца марта следующего года работу с задолженностью, а также не ограничивать и не прекращать подачу ресурсов предприятиям малого и среднего бизнеса.

Это уже четвертый пакет мер поддержки бизнеса в Петербурге. Первый приняли еще в начале пандемии весной прошлого года.