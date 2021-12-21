В новый состав Общественного совета ФСИН вошел бывший член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александр Ионов

Он известен тем, что написал жалобы на интернет-издания «Медуза*», «Важные истории*» и ряд других. На сайте он указан как президент «Антиглобалистского движения России».

При этом в новый состав совета не вошла правозащитница и журналист Ева Меркачева, которая рассказала президенту о пытках заключенных в колониях. В интервью «Эху» Меркачева сказала, что решение принято уже давно и не стало неожиданностью. Ева Меркачева также выразила сожаление, что в новый состав не вошла правозащитница Анна Каретникова, которая многое сделала для тюремной системы.

«Медуза*» и «Важные истории*» включены в реестр СМИ-иноагентов.

* Meduza - СМИ, признанное иностранным агентом. Издание "Важные истории" - СМИ, признанное иностранным агентом.