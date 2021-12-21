Прокуратура попросила назначить юноше, помочившемуся на портрет ветерана Великой Отечественной войны, 5 лет колонии

Прокуратура попросила назначить 19-летнему юноше, помочившемуся на портрет ветерана Великой Отечественной войны, 5 лет колонии. Этот срок гособвинение потребовало в рамках дела о реабилитации нацизма.

Наказание, которое в ходе прений прокуратура запросила для москвича Матвея Юферова, является максимальным по данной статье. Помимо этого гособвинение попросило суд лишить молодого человека права заниматься администрированием различных сайтов – также на 5 лет.

Такая реакция вызвана инцидентом, произошедшим в конце ноября в столичном районе Измайлово. Там Юферов справил нужду на стенд с портретом ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Фролова. Согласно материалам дела, юноша снял это действие на мобильный телефон, а позже опубликовал в социальных сетях, но затем удалил.

Сам Юферов раскаялся в случившемся, но отрицает, что речь идет о реабилитации нацизма. По его уверениям, он никогда не разделял подобные убеждения. Тем не менее, уже около месяца молодой человек находится под стражей в СИЗО.

Наказание за унижение чести и достоинства ветерана в СМИ или интернете было введено в уголовный кодекс весной этого года. Это произошло на фоне дела против оппозиционера Алексея Навального, которого обвиняли в клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.