Министр российского правительства Денис Мантуров похвалил Иосифа Сталина за развитие промышленности в СССР

Мантуров выступил в Госдуме. В ходе правительственного часа депутаты-коммунисты напомнили о том, что сегодня день рождения Сталина.

Депутат-коммунист Вячеслав Мархаев сообщил, что во время правления Сталина страна была самой развитой индустриальной державой в мире, а сейчас, по данным депутата, доля импортных непродовольственных товаров составляет 75%, а продовольственных 36%. Мантуров с этим не согласился. По данным Министерства промышленности, в прошлом году доля иностранной продовольственный продукции составляла 28%, а промышленной 40%.

Но вернемся к Сталину. Сегодня коммунисты возлагали цветы к его могиле у Кремлевской стены.

Коммунисты сегодня собрались на Манежной площади с портретами советского лидера, венками и букетами гвоздик. Многие подчеркивали, что Иосиф Сталин лично для них одна из самых значимых фигур в отечественной истории, и они считают своим долгом присутствовать на таком мероприятии, несмотря на мороз и пандемию коронавируса. Шествие сопровождали сотрудники полиции. Они выставили ограждения у входа на Красную площадь и пропускали людей группами, требуя надеть маску и соблюдать социальную дистанцию. Участники акции отмечали заслуги Сталина в Великой Отечественной войне и значимость его фигуры для современников.

Возложить цветы к могиле советского руководителя пришел и его правнук Яков Джугашвили. Он рассказал, что считает Сталина образцом для настоящего человека.

Депутат Госдумы от КПРФ Владимир Кашин уверен, что Иосиф Сталин остается символом не только для коммунистов, но и для всех россиян. Кашин подчеркнул, что память о Сталине нужно сохранить. Присутствующие поддержали его, некоторые не смогли сдержать слез и начали читать стихи о советском лидере.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на акцию не пришел, но в своих соцсетях напомнил, что под руководством Сталина страна стала одной из передовых держав, а также воплощением идеалов справедливости, гуманизма и равенства.

По оценке организаторов, в акции участвовали около 500 человек.