По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки выявлено менее 26-ти тысяч новых заболевших

Суточная смертность по-прежнему высокая – 1027 человек.

Глава ведомства Анна Попова сообщила, что в течение последних шести недель в стране наблюдается снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией.

В России выявлен 41 случай заражения омикрон-штаммом. В Роспотребнадзоре утверждают, что состояние всех пациентов стабильно. 16 человек уже выписаны из стационаров.



Министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркивает, что имеющиеся вакцины эффективны, в том числе, и против нового штамма. Он призвал россиян повторно прививаться через полгода. Мурашко уверяет, что дефицита вакцин в России нет.

Тем временем пациенты просят Минздрав конкретизировать перечень противопоказаний к вакцинации, – пишет газета «Коммерсантъ». По мнению специалистов, доля россиян, которым положены постоянные медотводы, невелика – от 2% до 10%.

Министерство здравоохранения включило в национальный календарь профилактических прививок вакцинацию от коронавируса подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Вакцинация проводится добровольно, при наличии письменного заявления одного из родителей или законного представителя, — говорится в приказе ведомства.

Вакцинация подростков в России может начаться уже в конце декабря.

