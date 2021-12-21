Путин подписал несколько законов, в частности, закон о публичной власти

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об организации публичной власти в субъектах Федерации. В частности, он запрещает руководителям регионов именоваться президентами и разрешает избираться более чем на два срока подряд. Отмечается, что документ направлен на реализацию положений конституции о единой системе публичной власти и на совершенствование организации публичной власти в регионах.

Кроме того, он подписал закон, расширяющий полномочия полиции. Полицейские, в частности, получат право вскрывать автомобили и проникать в квартиры.