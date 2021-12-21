Россиянка Софья Сапега написала белорусскому правителю Александру Лукашенко прошение о помиловании

Недавно ей было предъявлено обвинение по семи уголовным статьям.

В семье Сапеги не ждут скорого решения по прошению о помиловании. Как сказал в эфире «Эха Москвы» ее отчим Сергей Дудич, оно может быть принято после суда. Тем не менее, по его словам, Сапега и ее близкие надеются, что Лукашенко в результате даст положительный ответ на это послание. Помимо этого Дудич отметил, что еще после задержания семья Сапеги обращалась за помощью к российским властям.

Сама Сапега продолжает находиться в Минске под домашним арестом. Белорусский Следственный комитет предъявил ей обвинение, в том числе, по статьям о разжигании вражды, об угрозах силовикам, чиновникам и судьям, а также о незаконном сборе частной информации. Следователи считают, что россиянка якобы администрировала телеграм-канал «Черная книга Беларуси», где выкладывались данные о сотрудниках МВД. Дело уже направлено в прокуратуру, а вскоре, как ожидается, будет передано в суд.

Софья Сапега является подругой бывшего главреда телеграм-канала Nexta Романа Протасевича. В конце мая они летели самолетом компании RyanAir из Афин в Вильнюс, однако лайнер был принудительно посажен в Минске по личному указу Лукашенко. После этого Сапега и Протасевич были задержаны и арестованы, но впоследствии белорусский СК сообщил, что они заключили сделку со следствием.

Это не первое обращение близких Сапеги к Лукашенко. В июне помиловать свою дочь просил ее отец Андрей Сапега. В видеообращении он говорил, что россиянка была «обычной девушкой» и просто, как он выразился, «оказалась не в том месте и не с тем человеком».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в Кремле обеспокоены ситуацией с россиянами, задержанными на территории Белоруссии. Песков добавил, что Москва находится в постоянном диалоге с Минском.