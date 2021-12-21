«Газпром» приостановил поставки газа по трубопроводу «Ямал – Европа»

Физический поток газа остановился из-за отказа российской компании бронировать мощности прокачки на эти сутки, следует из данных газотранспортного оператора Gascade. В результате утром топливо пошло в реверсном направлении из Германии в Польшу. В польской нефтегазовой компании агентству Рейтер рассказали, что все контрактные обязательства со стороны России выполняются в полном объеме.

В Кремле сообщили, что причина исключительно коммерческая и никак не связана с ситуацией вокруг заполнения второй нитки «Северного потока – 2».

На фоне остановки поставок по трубопроводу «Ямал-Европа» цена газа в ЕС уже начала расти. Уже сейчас стоимость тысячи кубометров превышает 2 тысячи долларов. Как отмечают эксперты, это абсолютный рекорд за всю историю торгов.

Российский газовый холдинг начал снижать объем бронирования транзита газа по газопроводу Ямал — Европа с пятницы. Тогда на аукционе на сутки вперед «Газпром не бронировал мощности, однако на внутренних торгах заказал меньшую прокачку, чем днем ранее.

Транснациональный газопровод Ямал — Европа проходит по территории четырех стран — России, Белоруссии, Польши и Германии.

Экономист Сергей Алексашенко считает приостановку транзита газа по газопроводу «Ямал – Европа» не политической, а коммерческой историей. Об этом он сказал в эфире «Эха».

По последним данным с лондонской биржи, цена газа на фьючерсном рынке в Европе впервые в истории превысила 2100 долларов за тысячу кубометров.