В Кремле считают, что Запад хочет «заболтать» переговоры по гарантиям безопасности, чтобы не идти на уступки Москве

Об этом сказал президент Владимир Путин на коллегии Министерства обороны. Путин подчеркнул, что Москву не устроят устные заверения по гарантиям безопасности. Путин подчеркнул, что хочет решать все вопросы политико-дипломатическими средствами, и при этом предупредил США, что России «отступать некуда». Кремль серьезно беспокоит наращивание военной группировки США и НАТО у российских границ.

МИД России сегодня снова заявил, что США и НАТО пока официально не отреагировали на российские предложения по гарантиям безопасности.

Страны НАТО пока не выработали единой позиции по переговорам с Россией, – утверждают информированные источники газеты Financial Times. Издание пишет, что альянс отвергает большинство предложений Москвы, но признаёт, что отказ от диалога может ухудшить ситуацию. С публикацией ознакомился Ринат Валиулин.

Члены Альянса склоняются к необходимости обсуждения темы европейской безопсаности с Россией несмотря на то, что многие из требований Москвы являются для них невозможными. По мере того, как нарастает потребность поиска дипломатического решения угрожающей военной ситуации на границе Украины, главы оборонных ведомств стран Запада хотят избежать прямого отказа на сделанные Кремлем предложения в попытке найти сферы взаимного согласия, пишет британское издание, цитата: «В частных разговорах западные официальные лица отвергают почти все требования Москвы как неприемлемые, невероятные и противоречащие заключенным после Второй мировой войны договорам, обеспечивающим право суверенных государств самим формировать свою оборонную политику. Однако при этом они соглашаются с тем, что закрыв дверь перед исходящими от России дипломатическими предложениям можно еще более осложнить ситуацию», конец цитаты. Газета приводит слова нового министра обороны Германии, которая в минувшее воскресенье призвала своих европейских коллег разрешить создавшийся конфликт дипломатическими мерами. Выступая перед контингентом расквартированных в Литве германских военных, вывода которых требует Россия, Кристин Ламбрехт, тем не менее, заметила, что Москва «не может диктовать странам НАТО, как им поступать». В ответ на требования России, продолжает газета, Североатлантический совет, орган НАТО, принимающий решения от имени членов этой Организации, заявил, что готов, цитата, к «содержательному диалогу с Россией». Главная задача НАТО, отмечает британское издание, заключается в том, чтобы убедить Россию снять военную напряженность на украинской границе. Однако исключение Альянсом любых уступок означает то, что будет попросту нереально найти точки соприкосновения для ведения детальных переговоров. И переговоры эти, заключает Файнэншл таймс, могут начаться только после того, как НАТО и США, наконец, согласуют собственные ответные предложения Москве.

В Москве заявляют, что готовы начать переговоры хоть завтра. Российское руководство подчеркивает, что не допустит размещения баз НАТО на Украине и в Грузии.

Вопрос о вступлении Украины в НАТО должны решать только Киев и североатлантический альянс, – заявила официальный представитель американской администрации Дженнифер Псаки.

Кстати, Госдепартамент рекомендовал американцам отказаться от поездок на Украину, в том числе, в связи с информацией о наращивании российских войск на границе с Украиной.



Бывший посол США в России Майкл Макфол называет российские предложения по гарантиям безопасности ультиматумом США и НАТО. Макфол не уверен, что Кремль хочет серьезных переговоров на эту тему.