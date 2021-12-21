Путин обсудил с Макроном гарантии безопасности, Украину, Мали и Карабах

Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном состоялся в русле регулярных российско-французских контактов на высшем уровне, сообщила пресс-служба Кремля.

«Продолжено обсуждение вопросов укрепления стабильности и безопасности на европейском континенте. В этом контексте приоритетное внимание уделено проектам Договора между Россией и США о гарантиях безопасности и Соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств-членов НАТО, которые были переданы соответствующим адресатам, включая французскую сторону, и затем опубликованы. Путин информировал о проводимой российской дипломатией работе по этой теме», — говорится в сообщении.

Обсуждалась также «создавшаяся проблемная ситуация в урегулировании внутриукраинского конфликта, вызванная нежеланием Киева выполнять Минские договоренности», сообщили в пресс-службе.

Как отметили в Кремле, Путин подчеркнул, что «от конкретных шагов киевских властей по реализации минского «Комплекса мер» зависит и возможность проведения нового саммита в «нормандском» формате».

По инициативе Макрона затронута ситуация в Мали, сообщили в пресс-службе президента РФ.