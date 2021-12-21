Судья Мосгорсуда Юлия Манеркина оставила в СИЗО ректора Шанинки – Московской высшей школы социальных и экономических наук – Сергея Зуева. Адвокаты требовали перевести его под домашний арест из-за хронических и прогрессирующих заболеваний. Однако судья не прислушалась к этим доводам, – сказал «Эху» адвокат Сергей Севрук. Защита обращает внимание на то, что с Зуевым с момента возбуждения уголовного дела не проводилось никаких следственных действий. По словам адвокатов, это вызывает дополнительные вопросы по поводу целесообразности содержания под стражей. Решение суда будет обжаловано. Готовится и обращение в Европейский суд по правам человека.

Сотрудники медсанчасти СИЗО «Матросская тишина», где содержится Зуев, заявили, что не могут гарантировать жизнь и здоровье ректора Шанинки. В СИЗО нет узкопрофильных специалистов, – рассказал «Эху» представитель Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александр Хуруджи, который регулярно посещает Зуева в СИЗО.

В свою очередь, следствие обещает обеспечить Зуеву надлежащую медицинскую помощь и провести квалифицированное обследование в специализированной городской клинике. Об этом агентству Интерфакс заявили в московской полиции.

Ректор Шанинки – один из фигурантов дела о хищении более 21-го миллиона рублей. Своей вины он не признаёт.

Сергей Зуев вместе с бывшим заместителем главы Минпросвещения Мариной Раковой проходит по делу о крупных хищениях. Его задержали в октябре. Силовики утверждают, что он фиктивно устроил на работу в ВУЗ сотрудников, на которых оформлял зарплату. Следствие также подозревает ректора в присвоение более 21 миллиона рублей, выделенных на образовательные программы по контрактам между принадлежащим Министерству просвещения «Фондом новых форм развития образования» и «Шанинкой». Эта организация заказывала экспертизы у ВУЗа, которые, по словам силовиков, не были выполнены надлежащим образом. Изначально ученого поместили под домашний арест, однако позже прокуроры попросили изменить ему меру пресечения и отправить в СИЗО. Суд это требование удовлетворил. В начале декабря к президенту Путину обратились члены Совета по правам человека, рассказав ему обстоятельства дела. Путин ответил, что не видит необходимости держать Зуева в тюрьме.

Адвокаты отправку в СИЗО Зуева называют издевательством над 67-летним профессором. Правозащитники сообщали, что обвиняемому профессору требуется срочная операция на ноге. На минувшей неделе его супруга рассказала, что силовики никак не отреагировали на её просьбу допустить к Зуеву в СИЗО специалистов-кардиологов. Ранее она сообщила, что у их ребенка диагноз аутизм, который требует постоянного присутствия обоих родителей рядом.

Более 3-х тысяч человек подписали обращение в защиту Сергея Зуева с требованием отпустить его из СИЗО. Среди подписавших ученые, нобелевские лауреаты, студенты, преподаватели и выпускники Шанинки.

Некоторые студенты сегодня пришли к Мосгорсуду, чтобы поддержать своего ректора.



Публицист Леонид Радзиховский расценивает происходящее с Сергеем Зуевым как акцию запугивания. Радзиховский назвал действия властей абсолютно бессмысленными.