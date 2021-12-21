Правительство Петербурга приняло план дополнительных мер поддержки бизнеса во время пандемии

Это коснется организации, деятельность которых попала под ограничения этой осенью, когда в Северной столице вводились дополнительные антиковидные ограничения, пояснил губернатор города Александр Беглов. По его словам, поддержку получат также социально ориентированные НКО. Общий объем инвестиций составит порядка 16 миллиардов рублей.
2021-12-21T17:32:07+03:00
2021-12-21T17:32:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:32, 21 декабря 2021
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