Пожар в воинской части в Новой Москве в поселке Мосрентген потушен

Никто не пострадал, сообщают ТАСС и Интерфакс со ссылкой на источники в экстренных службах. Площадь возгорания составила 120 квадратных метров. Ранее сообщалось, что огонь вспыхнул в лифтовой шахте на 8 этаже, а затем перекинулся на пятый этаж. Были эвакуированы почти 500 человек. Пресс-служба Западного военного округа информировала о задымлении в техническом помещении неэксплуатируемой части здания воинской части в Новой Москве, отметив, что пострадавших нет.

