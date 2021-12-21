В НАТО исключили компромисс с Россией по вопросу Украины

Страна имеет право «выбирать свой путь» и претендовать на вступление в альянс, заявил генсек Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе. При этом он отметил, что НАТО готов к диалогу с Москвой, который должен строиться на основных принципах европейской безопасности. Он сказал, что хотел бы созвать заседание Совета НАТО-Россия как можно скорее в начале следующего года.

Говоря о ситуации на российско-украинской границе, генсек вновь обвинил Москву в продолжении наращивания войск в регионе и предупредил о последствиях в случае агрессии по отношению к Украине.