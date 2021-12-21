Суд оставил в силе штраф ПЦ «Мемориал»* в размере 300 тысяч рублей. Об этом «Эху Москвы» рассказал председатель совета правозащитного центра Александр Черкасов.

«Сегодня, 21 декабря, судья Московского городского суда Сумина оставила в силе решение, вынесенное ранее Тверским судом о том, что ПЦ «Мемориал» нарушил закон об иностранных агентах в очередной раз и оставил в силе штраф 300 тысяч рублей», – уточнил он.

А.Черкасов рассказал, в чем состояло нарушение. «Наш коллега, руководитель Центральной Азиатской программы Виталий Пономарев 8 марта этого года подписал письмо в адрес МИДа, МВД и ФСБ о судьбе гражданина Туркмении на две недели застрявшего в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. Тогда МВД и ФСБ помогли гражданину Туркмении, он смог выехать в итоге в Турцию, а вот МВД отправило донос, то есть сигнал в прокуратуру, было возбуждено административное дело, и из-за письма, направленного человеком в неслужебное время с неслужебного адреса и в частном порядке, за это письмо нам прилетело 300 тысяч штрафа», – пояснил он.

По словам Черкасова, рассмотрение апелляции было перенесено с февраля на сегодняшний день. «Раньше это апелляционное рассмотрение было назначено на февраль, но внезапно в карточке Мосгорсуда было сделано исправление, рассмотрение дела перенесли на 21 декабря, очевидно, это было сделано затем, чтобы послезавтра, 23 декабря в ходе рассмотрения вопроса о ликвидации ПЦ «Мемориал» у прокуратуры было свежее, в кавычках, нарушение так называемого законодательства об иностранных агентах ПЦ «Мемориал»», – считает он.

В Мосгорсуде сейчас на рассмотрении находится иск о ликвидации правозащитного центра.

* — российские власти считают иноагентом