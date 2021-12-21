Министр здравоохранения сообщил, что имеющиеся вакцины эффективны в том числе и против нового штамма коронавируса

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что, согласно исследованиям, имеющиеся вакцины эффективны в том числе и против нового штамма коронавируса. Он призвал россиян повторно прививаться через полгода после первого введения препарата. По словам Мурашко, дефицита вакцин в России сейчас не наблюдается.