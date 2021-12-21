Министр здравоохранения сообщил, что имеющиеся вакцины эффективны в том числе и против нового штамма коронавируса

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что, согласно исследованиям, имеющиеся вакцины эффективны в том числе и против нового штамма коронавируса. Он призвал россиян повторно прививаться через полгода после первого введения препарата. По словам Мурашко, дефицита вакцин в России сейчас не наблюдается.
2021-12-21T17:07:44+03:00
2021-12-21T17:07:44+03:00
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17:07, 21 декабря 2021
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