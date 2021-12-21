Мосгорсуд оставил в СИЗО ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергея Зуева

Жалоба защиты, которая требовала его перевести под домашний арест, отклонена. Об этом сказал «Эху» адвокат Сергей Севрук. Следствие выразило готовность обеспечить Зуеву оказание надлежащей медицинской помощи «в специализированной московской городской клинике», сообщили «Интерфаксу» в главном управлении МВД по Москве.

Сергея Зуева задержали в октябре по делу о хищении средств Минпросвещения. Его забрали из больницы, где он находился с гипертоническим кризом. Позже ректору провели срочную операцию на сердце. После перевода в СИЗО Зуева направили в тюремную больницу. Ранее президент Владимир Путин говорил, что не видит необходимости «держать его за решеткой»



Журналист Леонид Радзиховский считает действия в отношении ректора Шанинки Сергея Зуева акцией запугивания, направленной на критически мыслящих людей: «Я думаю, что это демонстрация, конечно. Формально ответ понятен: это доказывает, что у нас действительно правовое государство, где суд и не думает подчиняться президенту. Президент Путин — это исполнительная власть, суд — это судебная власть. Вы искали гражданского общества, вы молите о независимом суде? Ну, вот он, опять недовольны, опять им плохо. А с фактической точки зрения — это демонстративная угроза, демонстративное закошмаривание. Естественно, не несчастного Зуева. Это демонстративное закошмаривание остатков уже не оппозиции, но людей с невосторженным образом мысли, так сказать несогласных. Знайте, что можно не просто арестовать, а растоптать, раскатать по асфальту любого». Радзиховский считает такие действия власти абсолютно бессмысленными.