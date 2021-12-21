В Минобороны утверждают, что США готовят провокацию с химическим оружием на Украине

Такое заявление было сделано в ходе расширенного заседания коллегии ведомства.

К подготовке провокации, как уверяет министр обороны Сергей Шойгу, привлечены свыше 120 сотрудников американских частных военных компаний. По его утверждениям, они присутствуют в нескольких населенных пунктах на подконтрольной Украине части Донецкой области и оборудуют огневые позиции в жилых домах. Кроме того, настаивает Шойгу, американские наемники якобы даже доставили резервуары с неизвестными химическими веществами, а все это необходимо для последующих активных боевых действий в зоне конфликта в Донбассе. Правда, откуда именно получены эти данные, министр обороны не уточнил, лишь сказав, что это «достоверно известно».



Тема действий стран НАТО, в том числе, на Украине, не раз поднималась в ходе расширенной коллегии Минобороны. В частности, президент Владимир Путин утверждал, что с появлением у США гиперзвукового оружия Штаты могут под его прикрытием вооружить неких украинских экстремистов и отправить их в Россию. По словам главы государства, в случае, если американские вооружения появятся на Украине, то России будет «некуда дальше отступать».

Ранее российские власти объявили о передаче США проектов документов, в которых, в частности, Москва предложила юридически закрепить отказ стран НАТО от расширения на восток, в том числе, присоединения Украины к альянсу.