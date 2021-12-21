Госдума одобрила в первом чтении законопроект о введении уголовного наказания за агрессивное вождение на дорогах, включая лишение свободы на срок до двух лет. Законопроект подготовлен представителями всех пяти думских фракций.

Изменения вносятся в Уголовный кодекс РФ и Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Так, законопроект устанавливает уголовную ответственность за нарушение ПДД, выразившееся в превышении допустимой скорости движения от 60 до 80 километров в час, более 80 километров в час или выезде на встречную полосу или на трамвайные пути встречного направления (за исключением случаев объезда препятствия) лицом, неоднократно подвергнутом административному наказанию и лишенным водительского удостоверения за любое из аналогичных правонарушений.