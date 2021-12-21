ФСИН потребовала ужесточить меру пресечения редакторам Doxa Алле Гутниковой и Владимиру Метелкину

Федеральная служба исполнения наказаний потребовала ужесточить меру пресечения редакторам Doxa Алле Гутниковой и Владимиру Метелкину. ФСИН настаивает на замене запрета определенных действий содержанием под стражей из-за возвращения домой на 18 минут позже, чем положено по предписанию. Прокурор счел требование незаконным, отметив однократность нарушения, незначительное время опоздания, а также то, что причиной были свадьбы подозреваемых. Суд согласился с позицией прокуратуры.

Редакторы Doxa в апреле этого года стали фигурантами дела о вовлечении подростков в протесты. Оно было возбуждено из-за видео, в котором журналисты осуждали преследование студентов за поддержку Алексея Навального.