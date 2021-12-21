США закупят 500 миллионов домашних тестов на ковид

С января будущего года они будут раздаваться бесплатно, — сообщает Белый дом. Ранее стало известно, что в США зарегистрирована первая смерть от омикрон-штамма коронавируса. По данным телеканала ABC-News, умер мужчина в возрасте около 50 лет в штате Техас. Он не был вакцинирован и имел серьезные проблемы со здоровьем.