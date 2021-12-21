США закупят 500 миллионов домашних тестов на ковид

С января будущего года они будут раздаваться бесплатно, — сообщает Белый дом. Ранее стало известно, что в США зарегистрирована первая смерть от омикрон-штамма коронавируса. По данным телеканала ABC-News, умер мужчина в возрасте около 50 лет в штате Техас. Он не был вакцинирован и имел серьезные проблемы со здоровьем.
2021-12-21T18:26:00+03:00
2021-12-21T18:26:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:26, 21 декабря 2021
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